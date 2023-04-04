США инвестировали в Азербайджан более 18 млрд долларов

18:12

С момента обретения Азербайджаном независимости США вложили в экономику страны более 18 млрд долларов инвестиций.

Как сообщили Report в министерстве экономики, об этом первый заместитель министра Эльнур Алиев сказал на встрече с помощником министра торговли США по глобальным рынкам Аруном Венкатараманом.

На встрече было обсуждено расширение сотрудничества между двумя странами, диверсификация энергоносителей, трансфер технологий, а также направления сотрудничества в сфере логистики, "зеленой" энергии и др.

Э.Алиев коснулся важности организации в Баку американо-азербайджанского Форума по "зеленой" энергии с точки зрения увеличения объема инвестиций между двумя странами и применения опыта США в области возобновляемой энергетики. Было отмечено, что уже имеются примеры успешного сотрудничества Азербайджана в данной сфере с ведущими мировыми компаниями.

Замминистра также отметил, что имеется большой потенциал с точки зрения диверсификации торгово-экономических отношений, в частности в сфере сельского хозяйства, логистики, ноу-хау и т. д.