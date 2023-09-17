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США импортировали рекордный объем удобрений из России

США импортировали рекордный объем удобрений из России США в январе - июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов.
Бизнес
17 сентября 2023 г. 12:19
США импортировали рекордный объем удобрений из России

США в январе - июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов.

При этом в июле закупки упали втрое по сравнению с июнем и почти на 40% в годовом выражении - до 54,4 миллиона долларов. Это минимум с августа 2021 года.

Россия заняла второе место по поставкам удобрений в США в этом году. На первом месте расположилась Канада, которая за семь месяцев поставила удобрений на 2,8 миллиарда долларов. В пятерку лидеров также входят Саудовская Аравия (484,4 миллиона долларов), Израиль (216 миллионов долларов) и Катар (214,2 миллиона долларов).

Всего США за январь - июль текущего года сократили импорт удобрений на 22% - до шести миллиардов долларов. При этом американский экспорт в этой категории также упал - на 36%, до 3,4 миллиарда долларов.

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