США и Китай планируют на днях возобновить консультации по торговой сделке

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планирует во время консультаций поднять вопрос об ограничениях, введенных Вашингтоном в отношении Huawei и ее дочерних предприятий

Представители США и Китая в предстоящие дни планируют в режиме видеоконференции провести консультации, чтобы подвести итоги выполнения первой фазы торговой сделки между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа должностных лиц Соединенных Штатов и КНР.

По их данным, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планирует во время консультаций поднять вопрос об ограничениях, введенных Вашингтоном в отношении китайской корпорации Huawei и ее дочерних предприятий. При этом будет сделана ссылка на текст первой фазы торговой сделки, в которой прописан призыв к обеим сторонам урегулировать "имеющиеся и будущие обеспокоенности в торговле и инвестициях как можно конструктивнее и оперативнее", - цитирует газета должностное лицо КНР.

По словам этого источника, вице-премьер Госсовета КНР также заверит США в стремлении соблюсти обязательства по наращиванию закупок американской продукции. Китайские переговорщики, как ожидается, намерены убедить вторую сторону в необходимости корректировки ряда договоренностей с учетом колебания курса доллара и цен на сельскохозяйственную продукцию. Издание не уточняет дату возобновления консультаций.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз во вторник сообщил журналистам, что представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер обсуждает с коллегами из КНР первую фазу торговой сделки, но новые переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином не запланированы.

Ранее сообщалось, что намеченная на 15 августа видеоконференция с участием Лю Хэ и Лайтхайзера отложена на неопределенное время. Как отмечало агентство Reuters, по словам Медоуза, эта встреча, на которой стороны должны были обсудить итоги соглашения по первой фазе сделки после шести месяцев со дня ее подписания, не была перенесена на какую-либо новую дату.

О торговых переговорах

Как заявил во вторник Дональд Трамп, он принял решение отложить переговоры с КНР по торговле на фоне ситуации с коронавирусом, ответственность за распространение которого он неоднократно возлагал на Китай. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. При этом заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркивал, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая.

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и Лю Хэ. КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на 76,7 млрд долларов США и 123,3 млрд долларов США в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.