​США и Канада подтвердили, что договорились по пошлинам на алюминий

Власти Канады и США в совместном заявлении официально подтвердили достижение договоренностей о снятии в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", Канада в ответ согласилась снять ответные пошлины на некоторые товары из США.

"После обстоятельных обсуждений вопроса торговли сталью и алюминием… Соединенные Штаты и Канада пришли к следующему пониманию: исключить не позднее, чем через два дня… все тарифы, введенные Соединенными Штатами в соответствии с разделом 232 на импорт алюминиевой и стальной продукции из Канады", - говорится в заявлении.

"Все тарифы, введенные Канадой в ответ на действия… Соединенных Штатов, (тоже отменяются)", - говорится в заявлении.

Кроме того, "Соединенные Штаты и Канада договорились прекратить все незавершенные судебные разбирательства между ними во Всемирной торговой организации" по вопросу этих пошлин. Также страны договорились установить согласованный процесс мониторинга торговли алюминием и сталью между ними как в вопросе поставок из третьих стран, так и роста объема поставок, дабы они не повредили равновесию на рынке.