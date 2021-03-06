США и Европа договорились о перемирии в торговой войне

Приостановлены все введенные в рамках спора вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus таможенные пошлины

Власти США и Европы смогли договориться о временном прекращении торговой войны.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. США и страны Европы приостановили все введенные в рамках спора вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus таможенные пошлины.

Как отмечается в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, перемирие было заключено по результатам переговоров с президентом США Джо Байденом. Его срок — четыре месяца.

Оно касается и авиационных, и неавиационных товаров.

Помимо этого, стороны выразили готовность разрешить этот спор окончательно. По мнению Еврокомиссии, это свидетельствует о новом этапе партнерства.