О нас
Report Georgia
Аудио новости

США и Европа договорились о перемирии в торговой войне

США и Европа договорились о перемирии в торговой войне Приостановлены все введенные в рамках спора вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus таможенные пошлины
Бизнес
6 марта 2021 г. 17:20
США и Европа договорились о перемирии в торговой войне

Власти США и Европы смогли договориться о временном прекращении торговой войны.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. США и страны Европы приостановили все введенные в рамках спора вокруг авиапроизводителей Boeing и Airbus таможенные пошлины.

Как отмечается в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, перемирие было заключено по результатам переговоров с президентом США Джо Байденом. Его срок — четыре месяца.

Оно касается и авиационных, и неавиационных товаров.

Помимо этого, стороны выразили готовность разрешить этот спор окончательно. По мнению Еврокомиссии, это свидетельствует о новом этапе партнерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
В Азербайджане отмечается Од чершенбеси
В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"
2 марта 2021 г. 00:00
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
Стала известна ​​причина смерти дочери главврача Центральной клинической больницы
28 февраля 2021 г. 11:41
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
1 марта 2021 г. 20:25
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
ВидеоИльхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
27 февраля 2021 г. 23:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi