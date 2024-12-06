Срок таможенных льгот на ввозимые в Азербайджан шприцы продлен еще на 5 лет

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденные постановлением от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, срок таможенных льгот на ввозимые в Азербайджан шприцы продлен еще на 5 лет.

Таким образом, до 31 декабря 2029 года импорт шприцев с иглой или без иглы объемом 1 мл и менее, предназначенных для инсулина, освобождается от таможенной пошлины, для шприцев с иглой или без иглы объемом 2 мл и менее установлена пошлина 0,02 доллара США (за 1 штуку), для объема более 2 мл, но не более 5 мл - 0,025 доллара, для объема более 5 мл, но не более 10 мл - 0,03 доллара, для объема более 10 мл, но не более 20 мл и других - 0,04 доллара.

Постановление вступает в силу через 30 дней после опубликования.