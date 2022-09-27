Спрос на частные самолеты из России привел к росту цен

После призыва к мобилизации, в России вырос спрос на места в частных самолетах в Азербайджан, Турцию и Армению, что привело к росту цен.

После объявления частичной мобилизации в России вырос спрос на места в частных самолетах в Азербайджан, Турцию и Армению, что привело к резкому росту цен.

Как передает Report со ссылкой на The Gardian, богатые россияне ищут выход из страны на фоне сообщений о том, что власти планируют закрыть границы для мужчин призывного возраста.

В частности, пассажиры в основном направляются в Азербайджан, Турцию и Армению, которые разрешают россиянам безвизовый въезд. Они платят от 20 000 до 25 000 фунтов стерлингов за место в частном самолете, в то время как стоимость аренды восьмиместного реактивного самолета колеблется от 80 000 до 140 000 фунтов стерлингов, что во много раз дороже обычного тарифа.

“На данный момент ситуация абсолютно сумасшедшая”, - сказал Евгений Быков, директор брокерской компании Your Charter. “Если ранее мы получали 50 запросов в день; то сейчас около 5000”. Быков сказал, что его фирма начала нанимать более крупные коммерческие самолеты в попытке удовлетворить спрос и снизить цены. “Но мы просто не можем найти достаточно мест для всех”, - отметил он.