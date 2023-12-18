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Spotify официально прекратил работу в России

Spotify официально прекратил работу в России Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу - оно ликвидировано с 14 декабря.
Бизнес
18 декабря 2023 г. 02:06
Spotify официально прекратил работу в России

Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу - оно ликвидировано с 14 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Единого госреестра юридических лиц РФ.

ООО "Спотифай" было зарегистрировано в РФ с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023-го сервисом было направлено заявление о ликвидации. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года, "после тщательного анализа текущей ситуации".

На сайте сервиса тогда уточнялось, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя.

Таким же образом, только с 15 декабря, ликвидировано одно из юридических лиц производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco - ООО "Сиско системс", которое ранее занималось обслуживанием оборудования.

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Версия на азербайджанском языке “Spotify” Rusiyadakı fəaliyyətini rəsmən dayandırıb

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