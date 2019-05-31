Спикер парламента Азербайджана заявил о важности проведения мониторинга закрытых предприятий

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В 2018 году доля упрощенного налога в Азербайджане увеличилась с 5,3% до 6%, а сумма - на 20,7%.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2018 год".

Он отметил, что на 1 января 2019 года общее число налогоплательщиков увеличилось на 6,9% или на 62 400– до 970 340 человек.

"Количество плательщиков НДС увеличилось на 12,4% или 3 767 - до 34 269 человек. На 1 января 2019 года число налоговых объектов возросло на 7,4% - до 17 389 единиц. Количество зарегистрированных объектов в 2018 году увеличилось на 12,4% - до 35 729 единиц. Как мы видим, в течение года количество зарегистрированных и восстановивших деятельность объектов в 1,9 раза превышает число ликвидированных объектов. Чрезмерные проверки, санкции, несправедливые проверки приводят к закрытию предприятий", - сказал З. Самедзаде.

Депутат также отметил, что данный показатель остается практически неизменным из года в год: "Закрытие этих объектов негативно влияет на рост добавленной стоимости в стране. Соответствующим структурам следует проводить мониторинг закрытых предприятий, чтобы свести их количество к минимуму".