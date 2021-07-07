Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

В ближайшие месяцы в Агдаме планируется проведение крупного бизнес-форума с участием местных и иностранных инвесторов.

В ближайшие месяцы в Агдаме планируется проведение крупного бизнес-форума с участием местных и иностранных инвесторов.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report рассказал специальный представитель президента в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Он также добавил, что предприниматели смогут участвовать в Агдаме не только в проектах государственного заказа, но и в проектах инвестиционной направленности:

"Бизнесмены могут инвестировать в строительство объектов, предназначенных для участия частного сектора. Учитывая все это, мы думаем о проведении в ближайшие месяцы бизнес-форума с участием как местных, так и иностранных инвесторов и постараемся создать условия для участия в нем частного сектора".