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Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ В ближайшие месяцы в Агдаме планируется проведение крупного бизнес-форума с участием местных и иностранных инвесторов.
Бизнес
7 июля 2021 г. 15:54
Спецпредставитель президента: В Агдаме пройдет бизнес-форум - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

В ближайшие месяцы в Агдаме планируется проведение крупного бизнес-форума с участием местных и иностранных инвесторов.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report рассказал специальный представитель президента в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Он также добавил, что предприниматели смогут участвовать в Агдаме не только в проектах государственного заказа, но и в проектах инвестиционной направленности:

"Бизнесмены могут инвестировать в строительство объектов, предназначенных для участия частного сектора. Учитывая все это, мы думаем о проведении в ближайшие месяцы бизнес-форума с участием как местных, так и иностранных инвесторов и постараемся создать условия для участия в нем частного сектора".

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Версия на английском языке Aghdam to host business forum – EXCLUSIVE 
Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: "Ağdamda biznes forum keçiriləcək" - VİDEO - EKSKLÜZİV

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