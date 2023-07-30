SpaceX прогнозирует двукратное увеличение прибыли в 2023 году

Американская космическая компания SpceX рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м.

Американская космическая компания SpceX рассчитывает в 2023 году заработать вдвое больше, чем в 2022-м.

Как передает Report со ссылкой SpaceNews, если прогнозы компании сбудутся, то в текущем году она заработает более 8 миллиардов долларов, из которых 3,2 миллиарда будет приходиться на Starlink.

На систему спутникового интернета Starlink может приходиться до 40 процентов доходов компании SpaceX в 2023 году.

При этом 75 процентов прогнозируемой выручки Starlink придется на подписку, тогда как остальные средства, как ожидается, поступят от продаж оборудования новым клиентам. В SpaceX рассчитывают, что до конца 2023-го число пользователей Starlink удвоится, увеличившись с 1,1 миллиона до 2,2 миллиона человек.