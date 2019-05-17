​SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила SpaceX в своем Twitter, запуск состоится в течение недели.

"Отказываемся (от сегодняшнего запуска), чтобы обновить программное обеспечение спутников и трижды все перепроверить. Всегда хочется сделать все, что мы можем, на земле, чтобы добиться максимального успеха миссии, следующая возможность для запуска (появится) примерно в течение недели", - говорится в сообщении SpaceX.

Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал должен был состояться в среду в 22:30 по времени Восточного побережья США (07:00 мск). Однако позднее он был перенесен из-за сильного ветра в высоких слоях атмосферы на четверг.