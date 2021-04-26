Создатель GoldenPay продал свою долю в компании

"Таким образом, я полностью ушел из компании GoldenPay и принадлежащему ей Hesab.az"

Основатель крупнейшей компании на рынке онлайн-платежей Азербайджана - GoldenPay, известный бизнесмен Фарид Исмаилзаде продал свою 20%-ную долю в коммерческой структуре.

Как сообщает Report, об этом объявил сам Исмаилзаде.

"Те, кто близок к этому вопросу, знают, что в последние годы у меня не было особой роли в повседневной деловой деятельности GoldenPay, и я полностью сосредоточился на своей работе в США.

За это время ко мне неоднократно поступали предложения от различных отечественных и зарубежных предпринимателей, компаний и финансовых учреждений, желающих приобрести принадлежащую мне долю в GoldenPay. Будучи в Америке, я не мог уделять много времени этим предложениям, и мне было нелегко эмоционально полностью покинуть компанию. После долгих переговоров я согласился принять устроившее меня предложение и продать свою долю акций. Согласно подписанным некоторое время назад договорам, все соответствующие работы уже завершены.

Таким образом, я полностью ушел из компании GoldenPay и принадлежащему ей Hesab.az. Это также означает, что я покидаю наблюдательный совет компании. Сумму продажи, условия и покупателя объявить не могу, так как это коммерческая тайна. Тем не менее, моя доля акций перешла в надежные руки, и я уверен, что это откроет следующую страницу в дальнейшем развитии и росте компании", - сказал он.