О нас
Report Georgia
Аудио новости

Создатель GoldenPay продал свою долю в компании

Создатель GoldenPay продал свою долю в компании "Таким образом, я полностью ушел из компании GoldenPay и принадлежащему ей Hesab.az"
Бизнес
26 апреля 2021 г. 15:08
Создатель GoldenPay продал свою долю в компании

Основатель крупнейшей компании на рынке онлайн-платежей Азербайджана - GoldenPay, известный бизнесмен Фарид Исмаилзаде продал свою 20%-ную долю в коммерческой структуре.

Как сообщает Report, об этом объявил сам Исмаилзаде.

"Те, кто близок к этому вопросу, знают, что в последние годы у меня не было особой роли в повседневной деловой деятельности GoldenPay, и я полностью сосредоточился на своей работе в США.

За это время ко мне неоднократно поступали предложения от различных отечественных и зарубежных предпринимателей, компаний и финансовых учреждений, желающих приобрести принадлежащую мне долю в GoldenPay. Будучи в Америке, я не мог уделять много времени этим предложениям, и мне было нелегко эмоционально полностью покинуть компанию. После долгих переговоров я согласился принять устроившее меня предложение и продать свою долю акций. Согласно подписанным некоторое время назад договорам, все соответствующие работы уже завершены.

Таким образом, я полностью ушел из компании GoldenPay и принадлежащему ей Hesab.az. Это также означает, что я покидаю наблюдательный совет компании. Сумму продажи, условия и покупателя объявить не могу, так как это коммерческая тайна. Тем не менее, моя доля акций перешла в надежные руки, и я уверен, что это откроет следующую страницу в дальнейшем развитии и росте компании", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Goldenpay”ın yaradıcısı şirkətdəki payını satıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
Азербайджан отозвал посла в Швейцарии
24 апреля 2021 г. 12:03
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
Азербайджанская общественность направила обращение в посольство России
24 апреля 2021 г. 11:20
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
Президенты Азербайджана и Турции осудили заявление Байдена
24 апреля 2021 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi