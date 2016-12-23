Создано новое объединение азербайджанских предпринимателей - Caspian American Club

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ С завтрашнего дня начинает функционировать новое объединение - Caspian American Club, созданное при поддержке Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев.

По его словам, создание Caspian American Club является очередным этапом развития и активизации бизнес-диалога компаний стран Северной и Южной Америки с компаниями каспийско-черноморского региона. Caspian American Club в течение трех лет будет функционировать параллельно с Caspian European Club (Caspian Business Club), а руководство, члены правления, исполнительный комитет будет единым для обеих организаций.

“Все компании, входящие в Caspian European Club (Caspian Business Club), автоматически войдут в состав Caspian American Club. Импульсом к созданию Caspian American Club послужили обращения компаний стран Северной и Южной Америки, желающих наладить контакты с компаниями-членами Caspian European Club (Caspian Business Club), а также компаний стран каспийско-черноморского региона, производящих экспортоориентированную продукцию в сферах ИКТ, промышленности, сельского хозяйства и других секторах, желающих выходить со своей продукцией и услугами на рынки стран Северной и Южной Америки. Это также положительно скажется на развитии туристического сектора”, - продолжил Тельман Алиев.

Штаб-квартира Caspian American Club, также как и Caspian European Club (Caspian Business Club), будет находиться в Баку, в бизнес-центре Caspian Plaza.

Напомним, что Caspian European Club (Caspian Business Club) был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club (Caspian Business Club) является президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам Тельмана Алиева, Caspian European Club (Caspian Business Club), объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором, реализации программ и предложений, способствующих созданию благоприятного инвестиционного и бизнес-климата. В рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) функционируют объединения по отраслевому признаку, которые возглавляют руководители компаний, являющихся лидерами в своей отрасли и активно проявляющие инициативы по ее развитию.