Создана платформа по поддержке женского предпринимательства в Азербайджане

Азербайджанское представительство USAID создало первую в Азербайджане платформу "Повестка национального бизнеса женщин"

Агентство США по международному развитию (USAID) в Азербайджане создало первую в стране платформу "Повестка национального бизнеса женщин" ("Qadınların milli biznes gündəliyi"). Как передает Report, с целью увеличить присутствие женщин в сфере коммерции, платформа будет предлагать инновационные советы по ведению бизнеса.

Директор миссии USAID по Азербайджану Джей Сингх отметил, что таким образом организация совершенствует благоприятную среду для бизнеса и уменьшает административные барьеры, препятствующие конкурентной среде, в особенности среди женщин.

"Мы работаем в направлении усиления бизнесов и организаций, нацеленных, или управляемых женщинами, чтобы продвигать экономическую реформу, которая признает женщин-предпринимателей как важный двигатель национальной экономики", - отметил Дж. Сингх.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) Орхан Мамедов выразил готовность и далее продолжать работу по совершенствованию знаний и умений предпринимателей. Он отметил, что среди участников мероприятий и людей, пользующихся финансовой поддержкой KOBİA, более 30% являются женщинами.

Зампредседателя Агентства по аграрному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства Лейла Мамедова заявила, что несмотря на пандемию, в 2020 году 448 женщин-предпринимателей получили кредит в размере 4.4 млн. манатов и послабления в 2.3 млн. манатов.

"За первый месяц 2021 года 143 женщины получили кредит в размере 1.7 млн. манатов", - отметила зампредседателя.

Как отметили организаторы, программа развития частного сектора USAID является первой платформой, поддерживающей и продвигающей женское предпринимательство.

"Поддерживать женщин-предпринимателей - самое успешное, что мы сделали. В стране много потенциала, и именно этот потенциал мы стремимся развить", - подчеркнул Сингх.

На панельных обсуждениях была предоставлена информация о поддержке, оказанной для ведения бизнеса женщинами, а также проектах и тренингах, предназначенных для будущих предпринимателей.