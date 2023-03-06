Создан оргкомитет Союза оценщиков тюркских государств

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж и председатель Палаты оценщиков Казахстана Аскар Омербеков избраны координаторами вновь созданного организационного комитета Союза оценщиков тюркских государств.

Председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж избран одним из координаторов вновь созданного организационного комитета Союза оценщиков тюркских государств.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на прошедшей вчера онлайн-встрече.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями о будущих направлениях деятельности организации, в которой Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан являются действительными членами, а Северный Кипр - наблюдателем.

Вугар Орудж рассказал Report, что координационный центр платформы, объединяющей оценочные структуры, действующие в тюркских государствах, соберется в Баку в апреле: “В июне в казахстанском Туркестане состоится учредительное собрание Союза оценщиков тюркских государств. Будут сформированы соответствующие структуры для содействия механизму совместной деятельности, создания единой информационной базы, организации обмена опытом, а также обеспечения интеграции между государствами тюркского мира”.