Создан Caspian Asian Club

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Начало функционировать новое объединение предпринимателей - Caspian Asian Club, созданное при поддержке Caspian European Club и Caspian Energy International Media Group. Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, создание Caspian Asian Club станет очередным этапом развития и активизации бизнес-диалога компаний стран Азиатского континента с компаниями каспийско-черноморского региона.

"Caspian Asian Club на протяжении двух лет будет функционировать параллельно с Caspian European Club. Председателем Caspian Asian Club является президент Азербайджана, а первым заместителем - Тельман Алиев. Члены правления, исполнительный комитет будет единым для обеих организаций. Главный исполнительный директор Caspian Asian Club будет объявлен в скором времени", - продолжил Тельман Алиев.

Он также отметил, что все компании, входящие в Caspian European Club автоматически войдут в состав Caspian Asian Club.

"Импульсом к созданию Caspian Asian Club послужили обращения компаний стран Азиатского континента, желающих наладить контакты с компаниями-членами Caspian European Club, а также компаний стран каспийско-черноморского региона, производящих экспортоориентированную продукцию различных секторах экономики, желающих выходить со своей продукцией и услугами на рынки азиатских стран. Мы уверены, что это также положительно скажется на увеличении взаимного туристического потока между странами азиатского континента и каспийско-черноморского региона", - подчеркнул Тельман Алиев.

Он добавил, что штаб-квартира Caspian Asian Club, также как и Caspian European Club, будет находится в Баку.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Клуб, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.