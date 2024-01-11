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Союз предпринимателей Азербайджана и Турции поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Союз предпринимателей Азербайджана и Турции поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах Союз бизнесменов Азербайджана и Турции (ATİB) выступил с заявлением в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля
Бизнес
11 января 2024 г. 10:54
Союз предпринимателей Азербайджана и Турции поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Союз предпринимателей Азербайджана и Турции (ATİB) выступил с заявлением в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Об этом Report сообщили в ATİB.

"Эти выборы станут началом новой и светлой эры в истории азербайджанской государственности. Мы желаем успехов Ильхаму Алиеву и желаем, чтобы логичный исход предстоящих выборов стал яркой страницей в нашей истории и проявлением непоколебимой воли нашего могущественного государства и народа-победителя", - говорится в сообщении.

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