Совокупное богатство индийских миллиардеров превысило 905 млрд долларов

Совокупное богатство миллиардеров в Индии утроилось за последние 10 лет, увеличившись к апрелю 2024 года на 263%, до 905,6 млрд долларов.

Совокупное богатство миллиардеров в Индии утроилось за последние 10 лет, увеличившись к апрелю 2024 года на 263%, до 905,6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group.

Число индийских миллиардеров выросло за этот период более чем в два раза и приблизилось к 300. В стране в настоящее время официально зарегистрировано 108 семейных бизнес-предприятий с капиталом свыше 1 млрд долларов, что сделало Индию третьей страной в мире по этому показателю. Семейные предприятия сыграли решающую роль в обеспечении экономического роста Индии и оказали значительное влияние на трансформацию экономики страны.

В ближайшее десятилетие, по данным UBS, траектория роста количества миллиардеров в Индии будет продолжаться по аналогии с той, что наблюдалась в Китае до 2020 года.

Отмечается что сферы, которые принесли индийцам мультимиллионные состояния, - энергетика, фармацевтика и рынок недвижимости.