Совместный инвестиционный фонд тюркоязычных стран официально откроется в ноябре

"Мы завершаем работу по созданию Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран".

"Мы завершаем работу по созданию Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркоязычных государств Багдад Амреев на состоявшемся в городе Шуша бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.

"В ноябре, на очередном саммите тюркоязычных стран, состоится официальное открытие фонда на уровне президентов. Фонд предназначен для содействия среднему и малому предпринимательству. В то же время он будет финансировать крупные инфраструктурные проекты. Одним из его основных приоритетов будет Карабахский регион, и наши бизнесмены смогут воспользоваться услугами этого инвестиционного фонда. Он начнет действовать в январе-феврале следующего года. Посредством фонда мы будем теснее контактировать с деловыми кругами", - сказал Амреев.