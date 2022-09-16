Совместный инвестиционный фонд тюркоязычных стран официально откроется в ноябре

"Мы завершаем работу по созданию Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран".
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркоязычных государств Багдад Амреев на состоявшемся в городе Шуша бизнес-форуме, посвященном восстановлению и развитию Карабаха.
"В ноябре, на очередном саммите тюркоязычных стран, состоится официальное открытие фонда на уровне президентов. Фонд предназначен для содействия среднему и малому предпринимательству. В то же время он будет финансировать крупные инфраструктурные проекты. Одним из его основных приоритетов будет Карабахский регион, и наши бизнесмены смогут воспользоваться услугами этого инвестиционного фонда. Он начнет действовать в январе-феврале следующего года. Посредством фонда мы будем теснее контактировать с деловыми кругами", - сказал Амреев.