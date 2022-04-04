На территории Агдамского промышленного парка создается предприятие с российским участием

Азербайджанская "Rail Trans Service" и российская Группа компаний 1520 создадут совместное предприятие для проектирования, строительства и внедрения систем железнодорожной автоматики и телемеханики на территории Агдамского промышленного парка.

Азербайджанская "Rail Trans Service" и российская Группа компаний 1520 создадут совместное предприятие для проектирования, строительства и внедрения систем железнодорожной автоматики и телемеханики на территории Агдамского промышленного парка.

Как передает Report со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане, российская компания осуществляет передачу компетенций в области передовых систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки азербайджанскому партнеру.

Также ведутся работы по организации производства данных систем в Азербайджане на территории Агдамского промышленного парка.

По заявлению заместителя генерального директора по международным проектам ГК «1520» Дмитрия Болотского, это позволит в короткие сроки получить современную азербайджанскую систему железнодорожной автоматики.

ГК «1520» в партнерстве с «Rail Trans Service» завершила проект модернизации систем автоматики устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи железнодорожного участка Бёюк-Кясик-Уджар. В настоящий момент движение поездов на новых устройствах железнодорожной сигнализации уже запущено на всех станциях участка с переменным током.

Ранее компания провела модернизацию участка Астара– Государственная граница Азербайджана и Ирана в рамках международного транспортного коридора Север –Юг. Проект, заказчиком которого выступило АО "Азербайджанские железные дороги", включал детальное проектирование, поставку и установку микропроцессорных систем СЦБ, включая телекоммуникационные и другие компоненты, на станциях Астара и Пограничная.

Кроме того, компания провела модернизацию железнодорожных переездов АО "Азербайджанские железные дороги" и модернизацию систем СЦБ 42-километровой линии Ляки-Габала АО "Азербайджанские железные дороги".