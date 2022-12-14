Советы экспертов для покупателей подержанных автомобилей в Азербайджане

За 10 месяцев этого года в стране было зафиксировано 50 457 смертей.

В Азербайджан, наряду с новыми автомобилями, ввозятся также и подержанные машины. Из них наши граждане отдают предпочтение автомобилям марки Ford, Chevrolet, Mercedes, KİA, Hyundai и Toyota. В то же время, немецкие, южнокорейские и японские транспортные средства часто ввозятся не из стран-производителей, а из США. В результате на рынке подержанных машин доля "американок" существенно возросла.

Следует понимать, что хотя автомобили ввозятся из развитых стран, это не гарантирует отсутствие у них проблем. Среди них встречаются битые машины, "утопленницы", которые продаются на аукционах подержанных машин. Потому нередки случаи, когда покупатели сталкиваются с проблемами с электроникой, двигателем или коробкой скоростей. Тем не менее, некоторые наши граждане считают, что привозимые из США подержанные автомобили качественнее аналогичных моделей из Германии, Южной Кореи и Японии.

Так, подержанным автомобилям из каких стран стоит отдавать предпочтение? Report узнал мнение различных специалистов.

Следует обращать внимание на год выпуска автомобилей

Исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана Эюб Алиев отмечает, что при покупке ввезенных из Европы и Америки машин следует проверять их год выпуска.

"Обычно "американки", выпущенные после 2015-2016 годов, а "европейки" - после 2012-2013 годов, считаются вполне годными. Но есть и другие нюансы. К примеру, у "американок" могут быть проблемы с электроникой, что обусловлено тем, что в результате частых ураганов и наводнений, машины оказываются под водой. В целом же, мало кто недоволен привезенными из Америки автомобилями с небольшим пробегом. К примеру, машины марки Ford Fusion или Chevrolet Malibu весьма неплохо себя зарекомендовали. Mercedes ML является вполне выносливым автомобилем. Главное, в каком состоянии находится приобретенная машина", - сказал он.

VİN – код помогает выявлять все недостатки

По словам эксперта, каждый автомобиль имеет VİN-код (идентификационный номер транспортного средства), который позволяет видеть все технические неполадки, задав поиск в Интернете.

"Раньше многие об этом не знали, и некоторые нечистые на руку дельцы завалили рынок некачественными авто. Вообще, рекомендую покупателям приобретать автомобили, которые находились в эксплуатации не более 3-4 лет. Хочу отметить, еще один момент. Обычно в США на автомобилях ездят много и неаккуратно в отличие от Европы. Поэтому советую все же отдавать предпочтение "европейкам", - подчеркнул Э. Алиев.

У японских машин небольшой пробег

Эксперт заявил, что импортируемые из Японии машины, наряду с тем, что находятся в хорошем состоянии, имеют небольшой пробег.

"Все потому, что согласно японским законам, ездить на автомобиле позволено лишь в определенные дни недели, что отражается на километраже. Но вопрос в том, что японские автомобили нуждаются в переделке с правого руля на левую сторону, так как в Азербайджане езда на машине с правым рулем запрещена", - подчеркнул он.

Импортируемые из Южной Кореи автомобили Hyundai и Kia довольно сносные

По словам эксперта, большинство подержанных машин из Южной Кореи также себя неплохо зарекомендовали. По сравнению с "американками" корейские автомобили более новые.

"Вместо того, чтобы покупать американский хлам, лучше обратить внимание на корейские транспортные средства. Так, Hundai Elantra и Kia заслуживают доверия. Обычно "корейки" выпуска после 2014-2015 годов, вполне сносные", - подчеркнул Э. Алиев.



Китайские подержанные машины не внушают доверия

Глава Ассоциации сказал, что в последнее время наблюдается наплыв китайских машин в Азербайджан. "Но я отношусь к ним с определенной долей скепсиса. Дело в том, китайский рынок подержанных автомобилей сформировался 7-8 лет назад, и специалистов в стране по ним не так уж и много. Кроме того, могут возникнуть проблемы с приобретением запчастей для китайских машин", - сказал он.

В сервисном центре можно определить "отматывание" пробега машины

"Порой, в страну импортируются автомобили с искусственно заниженным пробегом. Поэтому прежде, чем купить машину, рекомендуется провести ее диагностику в официальном сервисном центре. Необходимое оборудование и хорошие специалисты смогут определить подобные случаи мошенничества", - подчеркнул он.

Выгоднее покупать южнокорейские дизельные автомобили

Глава одной из компаний по импорту и продаже подержанных автомобилей в Азербайджане Али Алиев считает, что выгоднее покупать работающие на дизеле машины марки Kia и Hundai из Южной Кореи, так как в Америке нет автомобилей этих моделей. "По сравнению с американским вариантом этих моделей, работающих на бензине, "корейки" менее битые и обходятся дешевле", - сказал он.

Необходимо ознакомиться с отчетом об истории автомобиля CARFAX

По словам Али Алиева, неоценимую услугу в вопросе определения состояния машины может оказать отчет об истории автомобиля CARFAX. "К примеру, на фотографиях на сайте аукциона визуально можно увидеть незначительные повреждения, хотя, возможно, до появления фотографий автомобиль был серьезно поврежден. CARFAX даст полную информацию об истинном положении дел, например, был произведен лишь косметический ремонт, а технические проблемы устранены не были", - сказал эксперт.

Отчет CARFAX является платной услугой, благодаря которой можно получить информацию, в какой период автомобиль был в сервисном центре, когда менялось масло, в какое время был поврежден и так далее. На сайте же говорится лишь о том, при каких условиях была повреждена машина.

В импортируемые из США машины следует заливать бензин АИ-95

А. Алиев также отметил, что американские автомобили в основном работают на бензине марки АИ-95. "Раньше много продавались импортированные из Америки автомобили Chevrolet Malibu və Ford Fusion. Сейчас они не очень популярны. После роста цен на бензин марки АИ-95 продажи этих моделей пошли на спад. Хотя они имеют небольшой мотор объемом 1 500 кубических сантиметров, он требует топлива с высоким октановым числом. В Азербайджане среди импортируемых из Америки автомобилей можно встретить Kia Cerato, Hundai Elantra с бензиновым двигателем производства до 2015 года. Это рекомендуемые автомобили. Даже те модели, которые были произведены в 2016-2017 годах, могут заправляться бензином АИ-92", - отметил эксперт.

По его словам, модели Hundai Sonata, Kia Optima, также работающие на 92-ом бензине, доставляемые из Кореи, имеют простой двигатель объемом 2 000 кубических сантиметров. Аналогичные машины из США требуют уже 95 бензин.

"У нас в эти машины заправляют АИ-92, поэтому они быстро выходят из строя. Еще у Optima с моторами 2 000 и 2 400 кубических сантиметров возникает проблема с масляным насосом. Их масляный насос нужно менять каждые 80 тысяч километров пробега. Есть подержанные авто, цена которых не сильно снижается через несколько лет эксплуатации. Например, цена автомобиля Toyota Corolla с годами меняется не сильно. Но есть и наоборот, особенно это касается подержанных автомобилей с достаточно свежим годом выпуска,”- отметил он.

В настоящее время спрос на Mercedes выпуска после 2010 года невелик. Очень мало людей привозят эти автомобили с целью продажи, потому что они уже не считаются такими надежными, как раньше. "В японских автомобилях руль находится справа, поэтому мы их тоже не ввозим", - сказал А.Алиев.

Можно сделать вывод, что на азербайджанский рынок оправданно доставлять подержанные машины в основном из Южной Кореи и Японии. С точки зрения надежности американские автомобили тоже неплохие при условии, что их техническое состояние будет тщательно изучено. С другой стороны, автомобили, импортируемые из европейских стран, похоже, все больше теряют свою репутацию в нашей стране.