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Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном

Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном Все больше китайских компаний активно изучают возможности cотрудничества с Азербайджаном.
Бизнес
26 октября 2022 г. 12:49
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном

Все больше китайских компаний активно изучают возможности cотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Эта первая выставка после пандемии. Китайские компании возвращаются, и они полны желания сотрудничать с Азербайджаном", — сказал он на открытии ярмарки китайской продукции в Баку.

По его словам, экономика Азербайджана активно развивается. Китай занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана, и намерен и дальше наращивать торговый оборот c ним.

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Версия на азербайджанском языке Müşavir: “Çin şirkətləri Azərbaycan ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır”
Версия на английском языке Embassy advisor: Chinese companies interested in co-op with Azerbaijan

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