Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном

Все больше китайских компаний активно изучают возможности cотрудничества с Азербайджаном.

Все больше китайских компаний активно изучают возможности cотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Report заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Эта первая выставка после пандемии. Китайские компании возвращаются, и они полны желания сотрудничать с Азербайджаном", — сказал он на открытии ярмарки китайской продукции в Баку.

По его словам, экономика Азербайджана активно развивается. Китай занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана, и намерен и дальше наращивать торговый оборот c ним.