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Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай

Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай, но для его реализации необходимы тесные контакты между предприятиями двух стран
Бизнес
30 ноября 2022 г. 13:02
Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай

Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай, но для его реализации необходимы тесные контакты между предприятиями двух стран

Как сообщает Report, об этом заявил советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Стоимость экспорта из Азербайджана в Китай в прошлом году составила 210 млн долларов США, а за 10 месяцев этого года - 240 млн долларов, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 95% импорта Китая из Азербайджана за 10 месяцев этого года пришлось на долю нефтехимической продукции. Оставшиеся 5% - это кожа (1,9 млн долларов), ликер и вино (340 тыс. долларов), какао и другие продукты (320 тыс. долларов) и др.", - сказал советник посольства.

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Версия на английском языке Embassy: 'Azerbaijan has great potential for exports to China' 
Версия на азербайджанском языке Səfirlik rəsmisi: “Azərbaycandan Çinə ixrac üçün böyük potensial var”

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