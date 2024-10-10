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Советник министра: В следующем году Азербайджан реализует стратегию развития цифровой экономики

Советник министра: В следующем году Азербайджан реализует стратегию развития цифровой экономики
Бизнес
10 октября 2024 г. 13:00
Советник министра: В следующем году Азербайджан реализует стратегию развития цифровой экономики

Азербайджан реализует в 2025 году стратегию развития цифровой экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Рауф Наджафли на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

По его словам, стратегия, включающая 51 инициативу, базируется на трех основных направлениях: развитие человеческого капитала, стимулирование инноваций и цифровизация бизнес-процессов.

"Такие стратегии обладают общей логикой, и мы надеемся на их успех. В рамках реализации стратегии будут проводиться исследования и анализы, направленные на оценку и обеспечение устойчивого развития экосистемы цифровой экономики. Это является приоритетным направлением для Азербайджана. Наряду с географическим положением и человеческим потенциалом нашей страны, государственные программы создадут все необходимые условия для успешной реализации стратегии цифровой экономики", - сказал Наджафли.

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Версия на английском языке Azerbaijan to start implementing digital economic development strategy in 2025
Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: "Gələn il Azərbaycan rəqəmsal iqtisadi inkişaf strategiyasının icrasına başlayacaq”

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