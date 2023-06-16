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Советник министра экономики: Темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%

Советник министра экономики: Темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6% В Азербайджане темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%.
Бизнес
16 июня 2023 г. 12:34
Советник министра экономики: Темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%

В Азербайджане темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%.

Как сообщает Report, об этом советник министра экономики Хагани Абдуллаев сказал на панельном обсуждении "Воздействие глобального и экономического спада на Азербайджан" на презентации отчета Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Представитель министерства отметил, что это может стать возможным благодаря Среднему коридору.

"Наши цели экономического роста закреплены в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг.". Важность этой стратегии заключается в том, что благодаря документу между целями и мерами создана тесная связь. Стратегия уже успешно реализуется, актуален ее мониторинг. Предварительные мониторинги начались. Минимальной целью, определенной в стратегии, является достижение в среднесрочной перспективе среднегодового темпа роста в 5% по ненефтяному сектору и 3-4% - по ВВП", - заявил Хагани Абдуллаев.

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Версия на английском языке Advisor to Minister of Economy: Growth rate in non-oil and gas sector may exceed 6%
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat nazirinin müşaviri: "Qeyri-neft-qaz sektorunda artım tempi 6 % -dən çox ola bilər"

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