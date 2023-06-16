Советник министра экономики: Темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%

В Азербайджане темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%.

В Азербайджане темп роста в ненефтегазовом секторе может превысить 6%.

Как сообщает Report, об этом советник министра экономики Хагани Абдуллаев сказал на панельном обсуждении "Воздействие глобального и экономического спада на Азербайджан" на презентации отчета Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Представитель министерства отметил, что это может стать возможным благодаря Среднему коридору.

"Наши цели экономического роста закреплены в "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг.". Важность этой стратегии заключается в том, что благодаря документу между целями и мерами создана тесная связь. Стратегия уже успешно реализуется, актуален ее мониторинг. Предварительные мониторинги начались. Минимальной целью, определенной в стратегии, является достижение в среднесрочной перспективе среднегодового темпа роста в 5% по ненефтяному сектору и 3-4% - по ВВП", - заявил Хагани Абдуллаев.