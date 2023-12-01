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Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности

Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности Азербайджан занимает важное место в мировой нефтяной промышленности.
Бизнес
1 декабря 2023 г. 10:58
Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности

Азербайджан занимает важное место в мировой нефтяной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель американской корпорации Tesla Джеффри Брайан Страубел во 2-й день Инновационного саммита InMerge в Баку.

Он отметил, что страны, имеющие важное место в нефтяной промышленности, должны предпринять шаги по сокращению выбросов углерода: "Это ключевой момент для меня, сокращение выбросов углерода возможно благодаря технологиям. Мы регулярно видим в мировых СМИ новости о сокращении выбросов. Однако статистика показывает, что с каждым годом выбросы углерода в мире увеличиваются, достигая рекордного уровня. Надеюсь, мы добьемся серьезных шагов в этом направлении".

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Версия на английском языке Co-founder of Tesla: Azerbaijan has important place in oil industry
Версия на азербайджанском языке "Tesla"nın həmtəsisçisi: "Azərbaycan neft sənayesində mühüm yeri olan ölkədir"

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