Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности

Азербайджан занимает важное место в мировой нефтяной промышленности.

Азербайджан занимает важное место в мировой нефтяной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель американской корпорации Tesla Джеффри Брайан Страубел во 2-й день Инновационного саммита InMerge в Баку.

Он отметил, что страны, имеющие важное место в нефтяной промышленности, должны предпринять шаги по сокращению выбросов углерода: "Это ключевой момент для меня, сокращение выбросов углерода возможно благодаря технологиям. Мы регулярно видим в мировых СМИ новости о сокращении выбросов. Однако статистика показывает, что с каждым годом выбросы углерода в мире увеличиваются, достигая рекордного уровня. Надеюсь, мы добьемся серьезных шагов в этом направлении".