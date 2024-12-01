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Сотрудники Volkswagen намерены начать забастовку против сокращений в ФРГ

Сотрудники Volkswagen намерены начать забастовку против сокращений в ФРГ Сотрудники германского автоконцерна Volkswagen завтра начнут забастовку против сокращения рабочих мест в ФРГ.
Бизнес
1 декабря 2024 г. 18:59
Сотрудники Volkswagen намерены начать забастовку против сокращений в ФРГ

Сотрудники германского автоконцерна Volkswagen завтра начнут забастовку против сокращения рабочих мест в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил представитель промышленного профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер.

"В понедельник на всех заводах начнутся предупредительные забастовки", - заявил Грёгер.

Уточняется, что срок действия договоренности между профсоюзом и концерном, согласно которой сотрудники обязались не выходить на забастовки, истек в ночь на воскресенье.

Сам автоконцерн Volkswagen готовится к предупредительным забастовкам 2 декабря, отмечает агентство.

"Мы хотим свести к минимуму воздействие забастовки на наших клиентов и партнеров и наши промышленные предприятия. Поэтому компания уже заранее приняла целевые меры по обеспечению экстренных поставок", - пояснил представитель компании в Вольфсбурге.

Напомним, что ранее Volkswagen в ходе коллективных переговоров с IG Metall выступил с предложением снизить заработную плату на 10%. Затем стало известно о планах концерна по закрытию трех заводов в ФРГ и сокращению десятков тысяч рабочих мест. Следующий раунд переговоров между IG Metall и Volkswagen запланирован на 9 декабря.

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