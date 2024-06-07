Сотрудники Samsung провели первую в истории компании забастовку

Члены профсоюза южнокорейской компании Samsung провели однодневную забастовку, которая стала первой за всю 86-летнюю историю компании.

Члены профсоюза южнокорейской компании Samsung провели однодневную забастовку, которая стала первой за всю 86-летнюю историю компании.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", причиной забастовки стали затянувшиеся с января переговоры профсоюза с руководством Samsung о повышении заработной платы и других выплат рабочим компании.

На прошлой неделе 75% членов профсоюза проголосовали за проведение однодневной акции именно 7 июня - это рабочий день между национальным праздником "День памяти" и выходными. Профсоюзы подчеркнули, что забастовка в этот день приведет к минимальным последствиям для производственного цикла компании,- многие сотрудники заняты на предприятиях, выпускающих высокотехнологичные чипы, где многие производственные процессы идут в непрерывном цикле.

Точных данных о том, сколько именно сотрудников Samsung сегодня не вышло на работу, пока нет. Сообщается, что в профсоюзе состоит около 28 тыс. человек - примерно четверть от всей рабочей силы компании. Еще около десяти человек провели перед штаб-квартирой компании пикет с плакатами и лозунгами, призывающими к справедливой оплате труда для рабочих и других рядовых сотрудников. Кроме того, бастующие заявили о дискриминации в отношении членов профсоюза - по их словам, по итогам прошлого года они получили более низкие годовые бонусы, чем сотрудники компании, не состоящие в профсоюзе.