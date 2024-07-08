Сотрудники ГТК изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок.

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Операция была проведена совместно Главным оперативно-следственным управлением и территориальными оперативными структурными подразделениями ГТК в Мингячевире.

В частности в ходе обыска в доме и досмотра автомобиля марки Mercedes-Benz жителя Мингячевира были обнаружены 120 000 единиц табачных изделий без акцизных марок.