О нас

Сотрудники ГТК изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок

Сотрудники ГТК изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок.
Бизнес
8 июля 2024 г. 15:24
Сотрудники ГТК изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли из незаконного оборота 120 тыс. табачных изделий без акцизных марок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГТК.

Операция была проведена совместно Главным оперативно-следственным управлением и территориальными оперативными структурными подразделениями ГТК в Мингячевире.

В частности в ходе обыска в доме и досмотра автомобиля марки Mercedes-Benz жителя Мингячевира были обнаружены 120 000 единиц табачных изделий без акцизных марок.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gömrükçüləri 120 000 ədəd aksiz markasız tütün məmulatları aşkar edib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
Духовный лидер Ирана провел первую встречу с новым президентом страны
6 июля 2024 г. 20:17
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
Инаугурация нового президента Ирана может состояться уже в течение недели
6 июля 2024 г. 11:53
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
Орбан и Мирзиёев обсудили в Шуше укрепление венгерско-узбекских взаимоотношений
6 июля 2024 г. 11:43
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди
6 июля 2024 г. 17:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi