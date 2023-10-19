Сотрудники Госслужбы пройдут тренинги в ООН

В Организации Объединенных Наций пройдут тренинги для сотрудников Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

В Организации Объединенных Наций пройдут тренинги для сотрудников Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, тренинги организованы с целью повышения уровня профессионализма сотрудников.

"На двусторонней встрече с руководителем подразделения по конкуренции и потребительской политике Конференции ООН по торговле и развитию Терезой Морейрой мы рассказали об институциональных реформах в сфере конкуренции, проводимых в нашей стране в последние годы, в частности о Кодексе конкуренции и новом законе "О государственных закупках". На встрече мы также договорились о технической поддержке в направлении разработки нормативных актов и инструкций и проведении тренингов в целях повышения профессионального уровня сотрудников Госслужбы", - написал он.