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Сотрудники Госкомтаможни пресекли контрабанду бриллиантов и золота

Сотрудники Госкомтаможни пресекли контрабанду бриллиантов и золота Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли у гражданина, прибывшего авиарейсом Дубаи-Баку, бриллианты и золотые украшения на сумму более 252 тыс. манатов, которые он пытался скрыть
Бизнес
14 августа 2023 г. 15:41
Сотрудники Госкомтаможни пресекли контрабанду бриллиантов и золота

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли у гражданина, прибывшего авиарейсом Дубаи-Баку, бриллианты и золотые украшения на сумму более 252 тыс. манатов, которые он пытался скрыть от таможенного контроля.

Об этом Report сообщили в ГТК.

По факту в Главном оперативно-следственном управлении ГТК возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (Контрабанда), суд избрал меру пресечения в виде ареста для задержанного.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке DGK: "Külli miqdarda brilliant, qızıl və qiymətli əşyalar aşkarlanıb"

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