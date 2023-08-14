Сотрудники Госкомтаможни пресекли контрабанду бриллиантов и золота

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли у гражданина, прибывшего авиарейсом Дубаи-Баку, бриллианты и золотые украшения на сумму более 252 тыс. манатов, которые он пытался скрыть

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета (ГТК) изъяли у гражданина, прибывшего авиарейсом Дубаи-Баку, бриллианты и золотые украшения на сумму более 252 тыс. манатов, которые он пытался скрыть от таможенного контроля.

Об этом Report сообщили в ГТК.

По факту в Главном оперативно-следственном управлении ГТК возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (Контрабанда), суд избрал меру пресечения в виде ареста для задержанного.

Следствие по делу продолжается.