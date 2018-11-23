Сотрудники Amazon Германии и Испании вышли на акцию протеста в "черную пятницу"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Работники центра дистрибуции Amazon в Испании и Германии проводят забастовки в "черную пятницу".

Как передает Report, об этом пишет агентство Reuters.

Акции протеста могут привести к перебоям в работе компании в один из самых напряженных дней в году.

В Германии в акции протеста приняли участие около 626 человек. Работники требуют повышения заработной платы и лучшие трудовые договоры, гарантирующие здоровые условия труда.

Как отметили в компании Amazon, начальная зарплата в их представительстве в Германии составляет 10,78 евро в час, а после двух лет работы в среднем ежемесячная заработная плата составляет 2 397 евро.

В Испании же к акции протеста подключились 85-90 процентов сотрудников.

Многие европейские страны позаимствовали в США практику проведения массовых распродаж в первую пятницу после Дня благодарения. В последние годы распродажи растягиваются на несколько дней, превращаясь в "неделю черной пятницы". Слово "черный" относится к финансовым показателям торговых компаний, которые раньше как раз в этот день выходили из "красной" - убыточной - зоны.