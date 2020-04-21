​Сотрудник Report стал победителем конкурса БОС

Бюро обязательного страхования (БОС) подвело итоги конкурса для представителей СМИ на тему "Что мы знаем об обязательном страховании недвижимости и обязательном страховании гражданской ответственности в связи эксплуатацией недвижимого имущества? Просвещаемся, просвещаем", объявленного с 6 марта по 10 апреля.

Как сообщили Report в ведомстве, определены победители конкурса.

Отмечается, что на конкурсе, целью которого является просвещение населения через СМИ об обязательном страховании недвижимого имущества и об обязательном страховании гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, было представлено 18 статей от представителей как столичных, так и региональных СМИ.

Первого места в конкурсе удостоен редактор телеканала ARB-24 Мамед Агаев со статьей "Известные и неизвестные реалии в страховании недвижимости".

Второе место заняла статья заместителя главного редактора информационного агентства Report Илахи Мамедли - "Второе дыхание страхования недвижимости в Азербайджане".

На третьем месте – статья "Что мы знаем об обязательном страховании недвижимости и обязательном страховании гражданской ответственности в связи эксплуатацией недвижимого имущества? Просвещаемся, просвещаем" редактора и ведущего ASAN radio Руслана Зейналлы.

Победителям будут вручены денежные призы и сертификаты.