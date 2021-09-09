Sotheby’s выставит на аукцион самую дорогую в истории коллекцию произведений искусства

На аукционе Sotheby’s будет выставлена самая дорогая в истории коллекция произведений искусства

На аукционе Sotheby’s будет выставлена самая дорогая в истории коллекция произведений искусства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аукционный дом .

Речь идет о коллекции семьи Макклоу, которая оценивается в 600 млн долларов США. Не исключено, что в ходе торгов ее стоимость может многократно возрасти.

"Это лучшая подборка американского и европейского искусства за последние 80 лет", - считает владелец аукциона Патрик Драи.

В коллекции свыше 150 произведений от работ Пикассо до Энди Уорхола.

Аукцион пройдет 15 ноября 2021 года.