Sotheby’s выставит на аукцион самую дорогую в истории коллекцию произведений искусства

На аукционе Sotheby’s будет выставлена самая дорогая в истории коллекция произведений искусства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на
Речь идет о коллекции семьи Макклоу, которая оценивается в 600 млн долларов США. Не исключено, что в ходе торгов ее стоимость может многократно возрасти.
"Это лучшая подборка американского и европейского искусства за последние 80 лет", - считает владелец аукциона Патрик Драи.
В коллекции свыше 150 произведений от работ Пикассо до Энди Уорхола.
Аукцион пройдет 15 ноября 2021 года.