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Sotheby’s выставит на аукцион самую дорогую в истории коллекцию произведений искусства

Sotheby’s выставит на аукцион самую дорогую в истории коллекцию произведений искусства На аукционе Sotheby’s будет выставлена самая дорогая в истории коллекция произведений искусства
Бизнес
9 сентября 2021 г. 21:18

На аукционе Sotheby’s будет выставлена самая дорогая в истории коллекция произведений искусства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аукционный дом.

Речь идет о коллекции семьи Макклоу, которая оценивается в 600 млн долларов США. Не исключено, что в ходе торгов ее стоимость может многократно возрасти.

"Это лучшая подборка американского и европейского искусства за последние 80 лет", - считает владелец аукциона Патрик Драи.

В коллекции свыше 150 произведений от работ Пикассо до Энди Уорхола.

Аукцион пройдет 15 ноября 2021 года.

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