Состоятся заседания межправительственных комиссий Азербайджан-Иордания и Азербайджан-Египет

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня и завтра в Аммане состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Иордания по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, а 21-22 февраля в Каире пройдет заседание межправительственной совместной комиссии Азербайджан-Египет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

По информации, заседания будут посвящены итогам деятельности за период, прошедший с последних заседаний комиссий, а также перспективам расширения связей.

С этой целью азербайджанская делегация под руководством сопредседателя обеих комиссий, министра экономики Шахина Мустафаева отправится в Египет и Иорданию. В ходе визита также запланированы встречи с иорданскими и египетскими официальными лицами.