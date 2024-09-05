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Состояние сверхбогатых семей к 2030 году увеличится до $9,5 трлн

Состояние сверхбогатых семей к 2030 году увеличится до $9,5 трлн Состояние сверхбогатых семей к 2030 году вырастет на 73% — с нынешних $5,5 трлн, контролируемых семейными офисами, до $9,5 трлн.
Бизнес
5 сентября 2024 г. 07:34
Состояние сверхбогатых семей к 2030 году увеличится до $9,5 трлн

Состояние сверхбогатых семей к 2030 году вырастет на 73% — с нынешних $5,5 трлн, контролируемых семейными офисами, до $9,5 трлн.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании Deloitte.

Семейные офисы, управляющие активами семей, догоняют хедж-фонды по размеру, отмечает агентство. Ожидается, что количество инвестиционных фирм для богатых вырастет за этот же период на одну треть, до 10 720. Крупные семейные офисы стали выступать в качестве инвесторов-активистов.

В семейных офисах, представленных в отчете Deloitte, в среднем работают 15 сотрудников, которые управляют активами на $2 млрд, указывает Bloomberg.

В декабре прошлого года рейтинг самых богатых семей в мире по версии Bloomberg впервые возглавила правящая династия шейхов и эмиров Абу-Даби Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд. На втором месте — семья Уолтон (возглавляла рейтинг четыре года подряд), которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Ее состояние оценивается в $259,7 млрд. Замыкает тройку семья Эрме — владельцы французского дома моды Hermes ($150,9 млрд).

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