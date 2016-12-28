Состояние самых богатых людей мира в этом году выросло на 237 млрд долларов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Состояние самых богатых людей мира с начала года по 27 декабря выросло на 5,7% или на 237 млрд долларов до 4,4 трлн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler New Service, это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Как указывает агентство, наиболее обеспеченные люди планеты в итоге выиграли от изменений политического ландшафта, вызванного победой политиков-популистов в США и Европе. Размер их совокупного состояния резко менялся на протяжении этого года. Волатильность была вызвана разочаровывающими экономическими данными из Китая в начале этого года, референдумом о выходе Великобритании из ЕС и победой миллиардера Дональда Трампа на выборах президента США.

"В целом, клиенты выиграли от волатильности. 2016 год в итоге стал захватывающим для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая, каким было начало года", - сказал директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс.

Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось на 11,8 млрд долларов на фоне роста цены активов его инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. Состояние владельца Microsoft Билла Гейтса выросло на 9,8 млрд долларов, совладельца Amazon Джеффа Безоса – на 7,5 млрд долларов, владельца LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернара Арно – на 7,1 млрд долларов.

Наибольший рост прибыли миллиардеров отмечается в секторе природных ресурсов - 80 млрд долларов. Следующие места занимают сектор технологий (50 млрд долларов), пищевая промышленность (28 млрд долларов), СМИ (17 млрд долларов) и недвижимость (17 млрд долларов).

В первую тройку самых богатых людей планеты по-прежнему входят Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Амансио Ортега.