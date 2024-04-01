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Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 18,3 млрд доллара

Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 18,3 млрд доллара Общее состояние богатейших российских бизнесменов три месяца 2024 года выросло на 18,293 млрд доллара.
Бизнес
1 апреля 2024 г. 10:03
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 18,3 млрд доллара

Общее состояние богатейших российских бизнесменов три месяца 2024 года выросло на 18,293 млрд доллара.

Как передает Report, это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всего увеличилось состояние сооснователя "Еврохима" и СУЭ Андрей Мельниченко - на 5,29 млрд доллара, до 24,1 млрд доллара. Наибольшие убытки понес основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние снизилось на 2,8 млрд, до 18,3 млрд доллара.

В топ-10 богатейших россиян из BBI входят: совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на 768 млн, до 31,8 млрд доллара); бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+2,91 млрд, до 26,9 млрд доллара); совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон (-747 млн, до 26,7 млрд доллара); совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов (+1,79 млрд, до 26,4 млрд доллара) и т.д.

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Версия на английском языке Russian billionaires see their wealth rise by $18.3B since early 2024
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı milyarderlərin sərvəti artıb

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