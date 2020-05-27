​Состояние миллиардеров России выросло за время пандемии на $62 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров - участников рейтинга журнала Forbes, за период пандемии коронавируса увеличилось на 62 млрд долларов США - до 454 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Forbes.

Отмечается, что в качестве точки отсчета для сравнения было выбрано 18 марта, так как именно в этот день были окончательно рассчитаны состояния богатейших бизнесменов России. Более того, в этот же день котировки фондовых бирж существенно снизились.

Наиболее всего с 18 марта 2020 года увеличилось состояние главы и бенефициара горно-металлургической компании "Норникель" Владимира Потанина - с 19,7 млрд долларов США до 26,1 млрд долларов США.

Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло с 17,1 млрд долларов США до 22,5 млрд долларов США.

Леонид Михельсон

Состояние председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК Владимира Лисина возросло почти на 3 млрд долларов США - до 21 млрд долларов США.

В пятерку лидеров также вошли основной акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов, состояние которого выросло с 16,8 млрд долларов США до 19,1 млрд долларов США, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов (рост с 15,2 млрд долларов США до 20,8 млрд долларов США).

Вагит Алекперов

По информации издания, благодаря восстановлению фондовых рынков число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека.