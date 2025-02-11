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Состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

Состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году Состояние Илона Маска впервые в 2025 году опустилось ниже $400 млрд на фоне значительного снижения цен на акции созданной им компании Tesla.
Бизнес
11 февраля 2025 г. 11:21
Состояние Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

Состояние Илона Маска впервые в 2025 году опустилось ниже $400 млрд на фоне значительного снижения цен на акции созданной им компании Tesla.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стоимость акций автопроизводителя упала на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Особенно резкое падение наблюдалось на прошлой неделе: тогда цена бумаг Tesla опустилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки машин в ФРГ снизились на 59%, побив антирекорд с 2021 года, а продажи в КНР упали на 11,5% по сравнению с прошлым годом. 10 февраля цена акций Tesla падала четвертый день подряд, потеряв 3% и достигнув уровня в $350,73 за бумагу.

29 января журнал Forbes сообщил, что в связи с резким падением стоимости акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и премиальными брендами, состояние Маска сократилось на $3,8 млрд. Отмечалось, что падение стоимости бумаг Tesla (-5,2%) также было связано с задержками в производстве Cybertruck.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах также придала импульс: акции Tesla росли на 65% на фоне ожиданий упрощения правил для самоуправляемых автомобилей и отмены налоговых льгот для конкурентов компании. Кроме того, стоимость стартапа Маска в области ИИ xAI в тот период удвоилась, она достигала $50 млрд.

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