Состояние Илона Маска снизилось на 15 млрд долларов за сутки

Глава Tesla и SpaceX занимает вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в 183 млрд долларов

Состояние Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в понедельник снизилось более чем на 15 млрд долларов США из-за падения стоимости акций Tesla.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в 183 млрд долларов США. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,6% на торгах в понедельник Маск потерял 15,2 млрд долларов США.

В настоящее время на первой строчке рейтинга миллиардеров находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в 186 млрд долларов США. За прошедшие сутки оно также снизилось на 3,73 млрд долларов США.