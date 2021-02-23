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Состояние Илона Маска снизилось на 15 млрд долларов за сутки

Состояние Илона Маска снизилось на 15 млрд долларов за сутки Глава Tesla и SpaceX занимает вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в 183 млрд долларов
Бизнес
23 февраля 2021 г. 16:11
Состояние Илона Маска снизилось на 15 млрд долларов за сутки
Илон Маск

Состояние Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, в понедельник снизилось более чем на 15 млрд долларов США из-за падения стоимости акций Tesla.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Маск сейчас занимает вторую строчку составляемого агентством рейтинга богатейших людей мира, его состояние оценивается в 183 млрд долларов США. В результате снижения стоимости акций Tesla почти на 8,6% на торгах в понедельник Маск потерял 15,2 млрд долларов США.

В настоящее время на первой строчке рейтинга миллиардеров находится основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние сейчас оценивается в 186 млрд долларов США. За прошедшие сутки оно также снизилось на 3,73 млрд долларов США.

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Версия на английском языке Elon Musk’s fortune decreases by $15B

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