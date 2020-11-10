Состояние главы Amazon сократилось за день на 9 млрд долларов

Капитал Джеффа Безоса упал на 4,63% до 184,4 млрд долларов США

Состояние самого богатого человека в мире, гендиректора Amazon Джеффа Безоса сократилось за день сразу на 9 млрд долларов США после того, как акции компании просели на 5%.

Как передает Report, таковы данные рейтинга Forbes Real-TIme. Капитал Безоса упал на 4,63% до 184,4 млрд долларов США.

Глава и создатель американской соцсети Facebook Марк Цукерберг потерял 5,3 млрд долларов США на фоне падения бумаг его компании, которые просели почти на 5%. Его состояние сократилось до 102,4 млрд долларов США. Гендиректор Tesla и инженер Илон Маск стал беднее на 1,6 млрд долларов США до 93,2 млрд долларов США. Состояние бывшей жены Безоса Маккензи Скотт уменьшилось на 3,2 млрд долларов США до 59,5 млрд долларов США. Неудачным оказался день для основателя сервиса видеозвонков Zoom Эрика Юаня: его состояние уменьшилось на 3,8 млрд долларов США.

Состояние богатейшего европейца Бернара Арно выросло на 9,3 млрд долларов США, прибавив 7,47%. Капитал Арно теперь оценивается в 134,1 млрд долларов США. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс занимает третью строчку в рейтинге Forbes Real-Time с капиталом 119,1 млрд долларов США. Состояние Гейтса за день выросло на 940 млн долларов США. Состояние владельца сети магазинов одежды Zara Амансио Ортеги увеличилось на 10,86%. Его капитал теперь оценивается в 73 млрд долларов США. На 3,1 млрд долларов США увеличилось состояние богатейшей женщины мира, наследницы империи L'Oreal Франсуазы Беттанкур Майерс (до 72,7 млрд долларов США). На 2,3 млрд долларов США увеличилось состояние владельца группы Kering, которой принадлежат бренды Gucci, Balenciaga и Saint Laurent, Франсуа Пино.

На третьем месте по приросту состояния за день — инвестор Уоррен Баффет. Его капитал прибавил 4,2 млрд долларов США и вырос до 83,2 млрд долларов США.