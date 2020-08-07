Состояние Цукерберга превысило 100 млрд долларов

Акции Facebook повысились на новостях о запуске конкурента TikTok

Состояние одного из богатейших людей мира, основателя сети Facebook Марка Цукерберга впервые превысило 100 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Собственный капитал Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов в четверг, после того как (акции) Facebook выросли на новостях о запуске конкурента TikTok", - говорится в сообщении.

Агентство отметило, что согласно индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состоянием более 100 миллиардов долларов, кроме Цукерберга, обладают еще глава Amazon Джефф Безос и глава Microsoft Билл Гейтс.

Кроме того, агентство уточняет, что за этот год Цукерберг разбогател на 22 миллиарда, а Безос - на 75 миллиардов долларов США.

По итогам торгов четверга акции Facebook подорожали на 6,49%, до 265,28 доллара за акцию. В среду Facebook сообщила о запуске сервиса коротких видео Instagram Reels. Как отметил представитель компании, Reels запускается в более чем 50-ти странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие. В России Instagram Reels будет доступен ограниченно.