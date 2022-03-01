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Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 млрд долларов

Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 млрд долларов Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров упало с начала года на 83 млрд долларов США , а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 14 млрд долларов.
Бизнес
1 марта 2022 г. 16:47
Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров упало с начала года на 83 млрд долларов США , а больше всех потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 14 млрд долларов.

Как передает Report. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

В настоящее время в список входит 21 гражданин РФ. Их общее состояние на 1 марта составляло 274,07 млрд долларов, по ним же и была рассчитана динамика с начала года.

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