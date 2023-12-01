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Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 38,575 млрд доллара с начала этого года.
Бизнес
1 декабря 2023 г. 09:33
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 38,575 млрд доллара с начала этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 9,14 млрд доллара, его состояние увеличилось до 24,5 млрд доллара. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на 4,03 млрд доллара, до 17,2 млрд. В то же время бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заработал 3,89 млрд доллара, его состояние составляет 9,76 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на 0,65 млрд доллара, до 8,34 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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