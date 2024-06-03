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Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $17,7 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $17,7 млрд Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 17,762 млрд долларов с начала этого года.
Бизнес
3 июня 2024 г. 12:02
Состояние богатейших россиян с начала года выросло более чем на $17,7 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 17,762 млрд долларов с начала этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 6,28 млрд долларов, его состояние составило 25,1 млрд долларов.

Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на 4,83 млрд, до 25,7 млрд долларов. Стоимость его денежных вложений основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок, налогов и показателей рынка.

В то же время основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал 2,78 млрд долларов, его состояние увеличилось до 27,4 млрд долларов (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на анализе дивидендов, инсайдерских сделок и показателей рынка).

Наибольшие убытки понес акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на 3,14 млрд долларов, до 11 млрд долларов.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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Версия на английском языке Wealth of richest Russians grown by over $17.7B since early year

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