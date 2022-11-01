Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на $83 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на $83 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 83,4 млрд долларов с начала 2022 года.

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