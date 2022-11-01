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Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на $83 млрд

Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на $83 млрд Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 83,4 млрд долларов с начала 2022 года.
Бизнес
1 ноября 2022 г. 13:59
Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на $83 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 83,4 млрд долларов с начала 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) агентства Bloomberg.

В списке обедневших российских предпринимателей президент горно-металлургической компании "Норникель" и холдинга "Интеррос" Владимир Потанин. Его состояние по сократилось на 1,08 млрд долларов, составив 29,8 млрд. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон с января этого года потерял 5 млрд долларов, его состояние оценивается в 27,4 млрд долларов. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов лишился 7,78 млрд долларов, теперь у него 21,1 млрд.

Также в списке богатейших предпринимателей РФ, чьи капиталы уменьшились - председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, обладающий 20,2 млрд после потери 7,8 млрд долларов. Экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов потерял 1,86 млрд долларов, владелец холдинга "Металлоинвест" Алишер Усманов лишился 3,38 млрд, акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко - 8,35 млрд долларов, экс-бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко (вышел из совета директоров после введения санкций ЕС) - 3,88 млрд долларов.

Bloomberg с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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