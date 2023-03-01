Состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $10,4 млрд

Состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $10,4 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года по данным на 1 марта более чем на 10,4 млрд долларов.