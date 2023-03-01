Состояние богатейших россиян с начала 2023 года выросло более чем на $10,4 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2023 года по данным на 1 марта более чем на 10,4 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Индекс, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.
По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала 2023 года в наибольшей степени увеличили состояние глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (91-е место в списке) - он заработал 2,43 млрд долларов, его состояние достигло 17,8 млрд долларов, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов (78-е место), состояние которого возросло на 1,54 млрд долларов, до 20,2 млрд долларов. Стоимость наличных активов обоих богатейших россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (76-е место) увеличил состояние на 905 млн долларов, теперь оно составляет 20,8 млрд долларов (стоимость денежных вложений, исчисляемая в долларах США, основана на стоимости приобретения Первой грузовой компании, а также на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночных показателей).
В соответствии с данными Bloomberg Billionaires Index, самый богатый российский миллиардер - глава "Норникеля" Владимир Потанин, занимающий 44-е место в рейтинге, потерял 94,2 млн долларов, его состояние оценивается в 28,5 млрд долларов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон (54-е место) заработал 516 млн долларов, увеличив состояние до 25,1 млрд долларов (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями). Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин.
Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко (146-е место) уменьшилось на 506 млн долларов, до 12,6 млрд долларов (стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями). После включения в санкционный список ЕС 9 марта Мельниченко вышел из совета директоров "Еврохима" и из числа бенефициаров компании.