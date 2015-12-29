Состояние богатейших людей планеты сократилось в этом году на 19 млрд. долларов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Индекс миллиардеров, рассчитываемый агентством Bloomberg, указал на сокращение состояния 400 богатейших людей планеты в 2015 году в общей сложности на 19 млрд. долларов на фоне падения цен на сырье, а также сигналов ослабления экономического подъема в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, снижение индекса отмечено впервые с 2012 года, когда начался его расчет.

Лидером рейтинга миллиардеров, как и в прошлом году, стал основатель Microsoft Билл Гейтс, состояние которого оценивается в 83,6 млрд. долларов. В 2015 году, однако, Гейтс стал беднее на 3 млрд. долларов

Самые крупные потери среди миллиардеров понес мексиканский телекоммуникационный магнат Карлос Слим. Состояние миллиардера сократилось с начала текущего года почти на 20 млрд. долларов - до 53 млрд. долларов.

Состояние американского инвестора Уоррена Баффета уменьшилось в 2015 году на 11,3 млрд. долларов - до 62,5 млрд. долларов.

Испанский миллиардер Амансио Ортега, владелец крупнейшего в Европе производителя и продавца одежды Inditex, увеличил свое состояние в 2015 году на 12,1 млрд. долларов - до 73,2 млрд. долларов.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг стал богаче на 12 млрд. долларов, заняв 8-е место в рейтинге миллиардеров, его состояние составляет 46,1 млрд. долларов.

Сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин увеличили состояния в 2015 году соответственно на 10,4 млрд. долларов и 9,8 млрд. долларов.